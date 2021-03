7 / 7

Euphoria (2019-)

Euphoria er et hudløst ærligt portræt af generation Y med alt, hvad det indebærer – fra stoffer og identitetsspørgsmål til overgreb, hævnporno, kærlighed og venskab. I dramaserien følger vi en gruppe highschool-studerende fra Californien, heriblandt Rue, som for nylig er faldet om på sin søsters værelse efter at have taget en overdosis, og Kat, som eksperimenterer med at sælge webcam-porno i sin fritid. Én for én bliver elevernes skæbner foldet ud, og seeren bliver taget med på en rejse tilbage gennem deres liv for at forstå, hvordan de er nået til, hvor de er i dag.

Se serien for ... de vilde visuelle (og nærmest euforiske) virkemidler og den hudløst ærlige skildring af de problemstillinger, som unge står over for i dag.