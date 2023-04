Friske blomster på abonnement: Denne forretning gør op med blomsterspild

Friske blomster kan gøre de fleste mennesker glade – duften er skøn, og de pynter smukt i en vase. Desværre kan prisen på en buket blomster være forholdsvis høj, og det kan i nogle tilfælde afskrække folk fra at købe dem regelmæssigt. Men der er også en større bekymring, som mange af os måske ikke tænker på, når vi køber blomster: Nemlig den negative påvirkning som blomsterindustrien kan have på miljøet. Og lige præcis dette problem har abonnementsforretningen, Flowering, forsøgt at gøre op med.

Flowerings blomsterbuketter tager udgangspunkt i friske overskudsblomster og sæsonblomster, som er dyrket lokalt. De supplerer også deres buketter med miljøcertificerede blomster. Flowering har altså vendt hele forretningsmodellen omkring blomster på hoved, og de har derfor intet fast sortiment eller fordyrende mellemled. Det skal hjælpe med at begrænse blomsterspildet og samtidig gøre det muligt at tilbyde miljøcertificerede blomster til en pris, som alle kan være med på.

I abonnementsløsningerne kan du vælge mellem tre stilarter: Classic, Biedermeier og Scandinavian. Det vil sige, at du vælger din stilart, og Flowering vælger blomsterne. På den måde bliver du altid glædeligt overrasket over hvilke blomster, du får ind ad døren.