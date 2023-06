Heartland Festival: Det glæder vi os allermest til at opleve

Hvor ofte får du lige muligheden for at prøve kræfter med det mexicanske køkken i selskab med den ukronede taco-dronning, Rosio Sanchez? Ikke så tit og derfor skal du gribe chancen til dette års Heartland Festival.

Rosio Sanchez har tidligere arbejdet som dessertkok på to Michellin-restauranter: WD-50 i New York og noma i København. I marts 2015 besluttede hun sig for at forfølge sin drøm om at skabe sit eget sted, der i dag er blevet til det prisvindende taqueria-koncept, Hija de Sanchez, som har flere lokationer i København.

Hvornår:

Lørdag 10. juni klokken 16:30