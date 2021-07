Her er Aarhus’ nyeste surdejsbageri

Hvorfor navnet Und butter?

Torben: “Bageriet ligger jo på Frederiksbjerg, som er smørhullet i Aarhus. Vi elsker smør, og det tyske tvist er fordi, Jan-Ole er af tysk afstamning. Så Und butter var meget oplagt, da vi skulle finde et navn. Vi kommer også til at lave smør selv, og så er smør jo bare det mest essentielle element i bagværk.”

Jan Ole: “Det er faktisk ikke raketvidenskab at syrne og kerne en god smør selv, og når vi bruger så meget tid på at finde de rigtige råvarer til at producere vores bagværk, skal vi ikke bare købe et standard smørprodukt. Når man bruger penge på en god bolle, forventer man også at få en ordentlig ost og god smør på. Derfor har vi tænkt, at vi vil gøre det ordentligt og have fingrene nede i processen hele vejen.”

Torben: “Det gælder også for andre ting end smør og brød. Vi går op i, at alt er økologisk og fra Danmark. Hvis vi skal lave en sandwich med skinke og ost, sprænger og koger vi selv skinken. Hvis vi skal sælge bacon, så ryger vi det selv – det skal ikke være nogen form for storindustri. Vi tager del i alle de processer, vi kan, sådan at vi ved mest muligt, og kan være ærlige omkring det, vi sælger.”

Jan Ole: “Vi laver også vores egne safte, så vi tager vores personale med ud på sanketur for at samle hyldeblomst, rabarber og bær. Hvad brød angår, er vi med i en større bølge, der er igang, som et modsvar til for meget industribrød. Der går jo ikke en måned uden, der åbner et nyt mikrobageri. Der skal ikke være vegetabilsk olie og stabilisatorer i det brød, folk køber. Det skal virkelig smage godt, og så gør det ikke noget, at man skal købe brød ind tre gange om ugen i stedet for én.”