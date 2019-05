Instagram overvejer at fjerne likes

Instagrams magt er ikke til at tage fejl af, og særligt blandt unge er der opstået en vrangforestilling om, at likes er et middel til at måle social værdi.

Det er en farlig tendens med alvorlige konsekvenser for unges selvværd, og derfor eksperimenterer det sociale medie nu med en ny version af app’en, som ikke viser antal likes, for at analysere, hvordan det påvirker brugernes adfærd.

I testen, der bliver lavet i Canada, vil følgere ikke kunne se antal likes på fotos eller visninger på videoer i deres Instagram-feed, eller når de er inde på en brugers profil. Tallene vil dog stadig være synlige for ejeren af profilen, da målet med testen er at få følgere til at fokusere på indhold frem for likes.