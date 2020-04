Kom til unik virtuel koncert på Det Kgl. Bibliotek – helt gratis

Hjemme bedst. Den næste tid deler vi et dagligt tip, som bekæmper corona-kedsomheden og gør godt for krop, sjæl eller humør.

I disse tider, hvor den fysiske afstand til venner og familie aldrig har været større, skal vi gøre en ekstra indsats for, at afstanden ikke føles så stor.

Derfor opfordrer det Kgl. Bibliotek alle til at deltage i deres Online Brevskrivningskoncert i aften, tirsdag 7. april klokken 20 på Densortediamant.dk. Initiativet indbyder alle til at sætte sig ned og bruge en time på at få skrevet et håndskrevet brev.

Alt imens vi fordyber os i brevskrivningen, sørger Det Kgl. Bibliotek for musik af cellisten Josefine Opsahl. Hun vil befinde sig helt alene i den historiske Gamle Læsesal på Det Kgl. Bibliotek, hvorfra lyd og billeder livestreames.

Josefine Opsahl har vundet flere priser for sine pladeudgivelser i både ind- og udland. Hun er kendt for sine atypiske kompositioner, hvor hun kombinerer den klassiske cello med nyere elektroniske instrumenter. Hermed forener Opsahls værker forholdet mellem et traditionelt og innovativt udtryk – ligesom en virtuel brevskrivningskoncert må siges at gøre.

Med brevskrivningskoncerten håber Det Kgl. Bibliotek på, at vi igen kan skabe et sammenhold ved at skrive sammen – hver for sig.