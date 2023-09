8 københavnske loppemarkeder du kan nå, inden sæsonen er slut

Det vrimler med loppemarkeder i de kommende weekender og du kan opstøve alt, hvad hjertet begærer. Det er for mange sidste chance, for at komme af med alle de skønne klæder, der har ligget og samlet støv og derfor er der rigtig gode muligheder for at gøre sig et godt kup.

Se listen over loppemarkeder nederst i artiklen.

Hvis du selv er på udkig efter noget nyt til hjemmet eller garderoben, så er det oplagt at tage din mor, ven eller veninde under armen og besøge et af de mange loppemarkeder. Loppemarkedet byder på mange fordele. Blandt andet kan du finde særlige vintage items, så er det er bedre for miljøet end at købe nyt, og du kan ovenikøbet opstøve en masse gode fund til en super fordelagtig pris.

GODE RÅD TIL LOPPEMARKEDER:

Husk nu – det er okay at 'prutte om prisen'. Så hvis du falder for noget, du ikke kan undvære, kan du altid forsøge at handle med sælgeren.

Tjek 'begivenheder' på Facebook for at finde loppemarkeder i nærheden af dig.

Det kan være en god ide at gøre sig nogle tanker om, hvad man går efter. Ellers risikerer du at komme hjem med en masse, der bare får lov at ligge i et nyt skab og samle støv.

Tænk lidt ud af sæsoner. Selvom du ikke står og mangler en vinterjakke lige nu, kan det være smart at holde udkig.

LOPPEMARKEDER I KØBENHAVN: