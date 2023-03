Oversigt: Disse musikfestivaler skal du opleve i 2023

Du finder SYD FOR SOLEN i Søndermarken på Frederiksberg, så det er ganske nemt at komme til og fra festivalen, hvis du bor i København. Festivalen er særligt anerkendt for at fremhæve de musikere, der på hver deres måde bringer nyskabende elementer ind på den musikalske scene. De gør en dyd ud af at skabe de perfekte rammer for en unik oplevelse.

I år vil du både have mulighed for at opleve klassiske sing-along-koncerter og musik du aldrig har hørt før.

Du finder det fulde line-up her, som også bliver opdateret løbende.