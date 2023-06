Podimo: Nye tal afslører hed sommertendens blandt danskerne

Bogelskere

Bogelskere er en sprudlende, romantisk komedie om kærlighed og bøger af den amerikanske forfatter, Emily Henry. Her følger vi Nora Stephens fra New York, der arbejder som litterær agent. Nora er villig til at gøre alt for sine forfattere, men også for sin elskede lillesøstrer Libby – og det fører blandt andet til, at hun modvilligt ender med at tage afsted på ferie med Libby. Det som ellers skulle have været en hyggelig ferie med masser af kvalitetstid mellem de to søstre ender med at blive det modsatte, da Nora støder ind sin rival fra New York: Den gnavne redaktør Charlie Lastra.