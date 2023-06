Redaktionen anbefaler: Bøger til din strandlæsning

Camilla Frank anbefaler: Kemi for Begyndere

Når jeg har lagt mig godt til rette på mit badehåndklæde på sytranden, forestiller jeg mig, at Bonnie Garmus' debutroman 'Kemi for begyndere' er flødebollen på toppen af isvaflen. Vi er i 50'erne og 60'ernes Californien i et univers af pastelfarver, strutskørter og biler med kalechen rullet ned og børn på bagsæder uden seler. Dengang mænd gik på arbejde og kvinder gik hjemme og vaskede gardiner og forberedte aftensmaden. Bare ikke bogens helt særlige heltinde, Elizabeth Zott – en kemiker og alenemor (til vidunderbarnet Madeline), som da hun (uretmæssigt) bliver fyret fra sit forskningsjob på Hastings Universitet, ender som vært for madlavningsprogrammet ’Vi spiser klokken seks’. Hurtigt bliver tv-programmet et af landets mest populære, for ikke alene går Elizabeth i bukser og nægter at følge et manuskript, hun taler til kvinderne i øjenhøjde og lærer dem, at mad er kemi – ja, selve livet er kemi. Men ikke mindst lærer hun dem, at deres hårde, daglige omsorgsarbejde er grundlaget for hele samfundet: ’Dæk bordet børn, jeres mor trænger til et øjeblik for sig selv’, og at de, hvis de vil, kan tage skeen i den anden hånd og ændre deres skæbne. Sjov, skarp og underholdende.