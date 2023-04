3 af Malmøs bedste genbrugsbutikker

Malmøs hotteste hotel er MJ’S

…og det kan vi godt forstå. Især hvis du – som denne artikels forfatter – er typen, der ikke har kæmpe lyst til at mose rundt i byen efter en lang genbrugs-shoppe-dag. MJ’s er så venlige at levere yderst festlig stemning i lobbyen, der både tiltrækker hotelgæster og gæster udefra. Drik et glas bobler i baren, tag en selfie i ‘flamingo-stolen’ (tro os: du kan ikke undgå at støde ind i stolen, når du tjekker ind…) eller læs en god bog i den yderst behagelige seng på dit værelse. Husk ikke at springe morgenmadsbuffetten over – alt er lækkert, især de tilpas mushi tykke pandekager med hjemmelavet hindbærsyltetøj.

Et værelse koster fra ca. 850 danske kroner.

Adresse:

MJ’S Mäster, Johansgatan 13