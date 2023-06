3 favoritter i Puglia – kom med designer, Katrine Binné, rundt i Europa

Hver gang vi besøger Puglia, bor vi på et vidunderligt gårdhotel (eller masseria, som det hedder) i området nær Alberobello – hjembyen for de verdenskendte trulli, som er små, hvide huse med spidse tage. Og det er netop i sådan et hus, du kan få lov til at overnatte i, hvis du booker et ophold på et masseria. Ofte følger der virkelig lækker mad med i oplevelsen, fordi de fleste masseria også er fungerende landbrug eller henter råvarer fra de nærliggende gårde. Vi kan blandt andet anbefale Masseria Trulli e Vigne – men der findes utroligt mange virkelig lækre hoteller, og et udvalg kan du blandt andet finde på i-escape.