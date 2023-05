5 glimrende grunde til at du skal opleve SoHo House på Mykonos

Det er noget særligt, at være på besøg hos SoHo House på Mykonos. Selvom du jo i sagens natur er betalende gæst, gør det talstærke personale alt for, at du skal føle dig ultrahjemme. Det hjælper selvfølgelig på hjemmefølelsen, hvis du er vant til at omgive dig med butler, kok, chauffør, personlig træner og den slags.

Ikke desto mindre er det ganske let at lade sig gribe af stemningen, og du kan snildt få en dag eller to til at gå med udelukkende at benytte dig af SoHo Houses faciliteter. Slå dig ned i en liggestol, løft blikket og en flink tjener er klar med et menukort. Book en køretur i SoHo Houses private bil til den nærliggende havn – eller tag med på SoHo Houses private katamaran-sejltur, der både inkluderer frokost med friskgrillet fisk og badning i det azurblå græske hav.

Serviceinfo: Sidstnævnte er udpræget rarest en dag hvor det ikke blæser alt for overvældende, som det kan have for vane at gøre i det græske øhav. Og roomservice: Prøv det (selvom restauranten med udsigt til den lille fine infinity-pool med autentisk klippebund bestemt også er mange besøg værd). Hvor overdådigt er det lige at ligge i sin himmelseng og nippe friske frugter, salater og drikke SoHo Houses egen rosevin med en specialetiket designet af selveste Damien Hirst?