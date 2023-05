5 steder du skal besøge i Kroatien – kom med designer, Katrine Binné, på roadtrip i Europa

Forfatter: Katrine Binné

På trods af de gode rygter, var vi alligevel i syv sind over, hvor vi skulle køre hen. Vi ville nemlig gerne udnytte, at vi havde tiden og muligheden for at se områder, som ikke nødvendigvis stod forrest i guidebøgerne. I håb om at komme lidt væk fra turisterne og lidt tættere på natur og kultur.

Mens vi er på farten, har vi lejet vores hus ud i Danmark. Tilfældigvis til et par der lige er flyttet hjem fra Zagreb, hovedstaden i Kroatien. Så i stedet for at søge nettet tyndt for gode tips til turen, sms’ede jeg med vores søde udlejere. De har rejst rundt i landet i de år, de har boet der, og gav os de bedste tips til autentiske oplevelser.

Her er vores fem favoritter fra de mange hundrede kilometer, vi har kørt og sejlet i Kroatien.