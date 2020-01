6 poppede steder, du skal besøge

Pop i en kombineret kunst- og madoplevelse. Det finder du på den efterhånden verdenskendte babylyserøde restaurant i hjertet af London, Sketchs The Gallery. Stedet, hvor du næsten forventer at få Barbie og Ken som sidemænd, er designet af den franske arkitekt og designer India Mahdavi og den skotske billedkunstner David Shrigley. Det er hans kunst, der hænger på væggene, og hans sjove ord, der pryder stellet, mens Mahdavi har stået for det lyserøde udtryk og de runde velourstole.

Sketch.london/the-gallery