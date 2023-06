Autentisk shopping i Italien - kom med designer, Katrine Binné, rundt i Europa

Man tør næsten ikke gå ind i butikken hos Lucca, som ejeren hedder – den er nemlig fyldt til randen med små antikviteter og keramik, der er flere hundrede år gammel. Stablet ovenpå hinanden i stakke og bunker. Men Lucca er rolig og byder dig velkommen, viser stolt sine fund frem, bladrer i en bog for at vise dig, hvor tingene kommer fra. Lucca er, siger rygterne, den der ved mest om keramik fra Puglia, og hans udvalg får dit hjerte til at slå et ekstra slag. Du kan være helt sikker på, at det du finder her, er noget helt, helt særligt. Jeg tror faktisk ikke, at butikken har et navn, men du finder den lige på torvet i centrum af alt (og kan du ikke finde den, så spørg en lokal – de ved med garanti, hvem Lucca er).