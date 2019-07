Gaudís Parc Güell var tænkt som en lille, grøn velhaverbydel på en bakketop i byen, men er i dag et af Barcelonas varemærker. Stjernearkitekten er nærmest synonym med Barcelona, og hans park skal opleves, ikke mindst på grund af den organiske byggestil, de eventyrlige mosaikker og den smukke udsigt over byen og havet.

Parc Güell

Oplev byens bohemekvarter

Vasketøjet vajer over de små, smalle stræder, hvor vintagebutikker og boheme-caféer ligger side om side. På kvarterets mange pladser spiller børn fodbold mellem de små caféers kaffedrikkende gæster. Gràcia er Barcelonas lille by i storbyen med et liv langt fra den turistede hovedgade La Rambla. Et af områdets hyggeligste og mest fredfyldte pladser er Plaça de la Virreina, som af lokale også kaldes Plaça de Sant Joan på grund af kirken Sant Joan, der har ligget her siden 1884, og hvis trappe de lokale holder af at sidde på.

Plaça De La Virreina