Sauna i Helsinki, shopping i Oslo eller fadøl i Prag?

Det er ikke for sent at booke påskeferien. Vi har gjort det nemt og fundet fire dejlige destinationer i Europa, hvor I kan nyde ferien og hinandens selskab. Om din bedre halvdel er din kæreste eller din bedste veninde, er I sikret en oplevelsesrig påske. Pak kufferten, og kom afsted!

Alle priseksempler inkluderer fly, hotel og fire dage for under 4.000 kroner per person.