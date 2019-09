Hotel a la Coppola

Blandt de mange kreative sjæle, der har tabt deres hjerte til den latinamerikanske storby, er filminstruktøren Francis Ford Coppola, der blandt andet er kendt for den ikoniske Godfather-triologi. Da han besøgte byen for at indspille filmen Tetro, boede han på det lille hotel Be Jardín Escondido, der med sine grønne oase og stemningsfulde placering i Palermo SoHo fik ham til at dele stedet med rejsende fra hele verden. Derfor er det i dag et eksklusivt og fredfyldt hotel, hvor han stadig indlogerer sig, når han besøger byen. Det samme gjorde modebrandet Mos Mosh, da de skulle skyde billeder til deres nye kampagne for at fange den samme stemning, som Coppola forelskede sig i.