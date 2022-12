En (billig) gourmetdag i Budapest

Michelin middag for (meget) mindre

Budapest er kendt for billige Michelin-restauranter, hvor du nemt kan spise for 1.000 kroner for to personer, hvilket er billigt for os, der har undersøgt priserne på Michelin i Danmark og andre steder i verdenen.

Der findes efterhånden en del Michelinrestauranter i Budapest, så valget kan være svært - jeg havde af flere fået anbefalet restaurant Onyx, men til min store skuffelse holder de lukket indtil 2023 - men de har lavet en form for pop-up restaurant, som vi valgte at udforske. Det var en af de fedeste oplevelser, vi sad ved et kæmpe stort bord sammen med ti andre, vi ikke kendte, og her blev vi så guided gennem otte retter, der gav os smagsoplevelser på et helt nyt niveau.

Middagen blev 1.800 kroner i alt - vi fik otte retter og den dyreste vinmenu.

Adresse: Budapest, Vörösmarty tér 7-8, 1051 Hungary