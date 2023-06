Guide: Brug din weekend i Aarhus

Drømmer du om en weekendtur til Aarhus? Det kan vi godt forstå, for byen byder på alt fra hippe mikrobagerier og hyggelige kvarterer til gode shoppingmuligheder. Vi har samlet en guide til et par af de mange ting, du kan bruge din tid på, når du gæster byen.

Afprøv byens mikrobagerier

Aarhus er kendt for sine mange mikrobagerier, så at få en bolle med ost eller andet lækkert er et absolut must, hvis du skal på besøg i byen. For hvad er bedre end at starte dagen ud med at forkæle dig selv med lækkert bagværk? Du kan enten kapre en plads på de populære steder som Jumbo, La Cabra eller David Breadhead, men du kan også tage dit favoritbagværk med hen til et roligt spot.

Nyd stemningen i kvartererne

Aarhus er fyldt med charmerende kvarterer, der bare venter på at blive udforsket. Du kan eksempelvis starte din weekend i det hyggelige Latinerkvarter, hvor brostensbelagte gader, farverige huse og hyggelige caféer og restauranter skaber en helt særlig atmosfære. Her kan du eksempelvis slå dig ned på Mefisto eller Latino Bar. Fortsæt op mod Jægergårdsgade, hvor du også bliver mødt af ekstra meget liv i Frederiksbjerg-området. Her er det værd at tage et kig på Klassisk Bistro 65 og Bar’ Habla.

Begge kvarterer byder på et væld af spændende butikker, caféer og restauranter, og du har uendelige muligheder for at finde et hyggeligt sted at nyde en lækker frokost, en god middag eller en forfriskende drink. Og husk, at en slentretur gennem byens gader er den perfekte måde at opleve Aarhus’ sjæl på.

Udforsk byens udvalg af butikker

Hvis du har planer om en weekendtur til Aarhus, så er der gode nyheder for dig, der godt kan lide at shoppe. Aarhus er nemlig et sandt shoppingparadis, som du kan bruge weekenden på at gå på opdagelse i. I de charmerende gader og stræder finder du alt fra specialbutikker til hyggelige vintageforretninger. Du kan også tage forbi Strøget, hvor du kan finde alle de butikker, du med garanti kender i forvejen. Så tag veninderne eller kæresten under armen, og nyd en slentredag på shopping.

Alle veje fører til Aarhus

Aarhus er en by, der byder på en skøn blanding af spændende kultur, gode shoppingmuligheder og lækre spisesteder, og det bedste af det hele er, at det super let at komme dertil, hvis du kommer langvejs derfra. Du kan eksempelvis let tage toget eller bussen fra Aalborg til Aarhus eller København til Aarhus, og snart befinder du dig midt i det pulserende byliv. Så pak weekendtasken, og gør dig klar til en getaway i den charmerende by.