Her drømmer vi om at rejse til lige nu

Istanbul, Tyrkiet

Vesten møder bogstaveligt talt Østen i Istanbul, Tyrkiets hovedstad, der med sin placering på hver side af Bosporusstrædets grønne vand danner bro mellem Europa og Asien, mellem kristendom og islam.

Den tyrkiske metropol er en smeltedigel af kultur, liv og mennesker. Her mikses majestætiske moskéer med smarte natklubber, friskbrygget kaffe med tyrkisk æblete og lækre cocktails på en rooftop-bar med friskpresset appelsinjuice fra en bod på det lokale marked.

Nyd menneskevrimlen og de mange farver i Grand Bazar, de sene middage over trækulsgrill, den søde duft fra de mange vandpibebarer, en tur i tyrkisk hammam og en bådtur under byens stjerneklare himmel. Men husk at have luft i kalenderen, for Istanbul har sit helt eget liv og tempo og er absolut bedst, hvis du lader dig flyde med af pludselige oplevelser, som når en af de mange fiskere på Galata-broen får bid og minuttet efter har solgt fangsten videre til en af de små vogne, hvor fisken grilles til friske fiskesandwich, der sælges til cirka 15 kroner.