Porto rummer næsten alt, hvad man kan ønske sig af en storby med pulserende liv, shopping, vand, historisk arkitektur, lækker mad og godt vejr.

Flere stjerner har valgt at slå sig ned i Porto, heriblandt Madonna og Alicia Vikander, hvilket utvivlsomt har medvirket til, at flere har fået øjnene op for den smukke storby.

Herunder guider vi til de ting, du skal opleve i Porto.