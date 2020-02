En personlig guide til Berlin: 9 steder, du ikke kender, men virkelig bør besøge

Bikini-Haus er et innovativt indkøbskoncept i en historisk, fredet bygning fra efterkrigstiden. Her er ingen mainstreamkæder, men derimod unikke mærker som eksempelvis Umasan, verdens første veganske high-end fashion label, der udelukkende laver tøj af plantefibre, og tyske Andreas Murkudis, som har slået sig op på salg af mode, der aldrig bliver stangtøj. I stueetagen finder man de såkaldte Bikini Berlin Boxes, 19 trækasser, der gør det muligt for unge designere at præsentere deres produkter i en midlertidig pop op-shop. En boks kan højst lejes i et år, og det giver et konstant flow af nye projekter og produkter. Gængse mærker som Ganni, Gant og Carhartt har dog også sneget sig ind. Bikini-Haus har også genåbnet sin hedengangne biograf Zoo Palast. Biografen åbnede i 1915, men blev jævnet med jorden under Anden Verdenskrig, og først i 1957 blev den renoveret og genåbnet. Da biografen åbnede igen i 2013, var arkitekt Gerhard Fritsches 1950’er-stil med rød velour på væggene og en funklende stjernehimmel over publikum heldigvis bevaret.

Enoiteca Il Calice

I Berlin bor der mere end 20.000 italienere, og hvert år stiger antallet. Den absolutte fordel ved lige præcis denne indvandring er de mange gode italienske restauranter, hvor man kan få andet end pizza og lasagne. En af mine favoritter er Enoiteca Il Calice tre minutters gang fra Kurfürstendamm. Her begynder den positive oplevelse allerede, når man træder ind ad døren, og samtlige ansatte tager imod, som var man Anita Ekberg, netop trådt op af Fontana di Trevi. At stedets Vitello Tonnato samtidig er til at dø for, og deres crème brûlée er i en klasse for sig, gør heller ikke noget. Om sommeren kan man sidde udenfor. Engang jeg var der på en sval sommeraften, fyldtes Walter-Benjamin-Platz af hundredvis af flippede berlinere, der demonstrerede for retten til rulleskøjter som transportmiddel på lige fod med biler – på rulleskøjter naturligvis. Og dér sad jeg, i tårnhøje sandaler og florlet kjole, mens rebelske gutter med dreadlocks, piercinger og anarkisttegn sejlede forbi på deres inliners og rulleski. Berlin er en hvepserede af modsætninger. Lo adoro!

Street Art Love

Jeg har været vildt optaget af street art de sidste par år, mens jeg har skrevet min seneste roman, Blækhat. Og der er jo næsten ikke et bedre sted at bo end Berlin, hvis man elsker street art. El Bocho, Swoon, Sobr, Ich_bin_Barbara – de er der alle sammen. Det er ikke altid helt let at spotte kunstperlerne, for der er også meget hærværk og andet ligegyldigt krimskrams, men det er der råd for. Book en guidet street art-tur, hvor du med en ekspert i hånden bliver ført rundt til spændende afkroge af byen og præsenteret for ikonisk gadekunst. En guidet street art-tur koster omkring 20 euro. Tjek Getyourguide.dk eller Freetour.com.