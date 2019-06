Los Angeles: Det skal du opleve i L.A.

Butikken The General Store i Venice har det fineste udvalg af keramik, flettasker, vintage-Levi’s jeans og økologiske skønhedsprodukter. Kører du en tur til Down- towns Arts District, skal du kigge forbi butikken Alchemy Works, der i sine store, åbne lokaler hylder L.A.-livsstilen. Du kan også tage et smut til Melrose Place, hvor kult-skønhedsmærket Glossier har butik. Her ligger butikken The Apartment by The Line også og giver dig lyst til at flytte ind og klæde dig i mærker som Khaite, Matteau, Sophie Buhai og Lemaire.

The General Store, 1801 Lincoln Blvd, Shop-generalstore.com

Alchemy Works, 826 E 3rd St, Alchemyworks.us

Glossier, 8407 Melrose Place, Glossier.com

The Apartment by The Line, 8463 Melrose Place, Theline.com