Personlige insidertips fra livet i en beboelsesvan i Portugal

"Et lille stykke udenfor byen er der et kæmpe marked med alle de grønsager og frugter, du kan drømme om. Jeg elsker at tage derned i weekenderne og handle ind til ugens løb. Det hedder Luis Carlos Alves. Derudover er der også et lille bio-marked med en masse lækre veganske produkter, der ligger i midten af Ericeira og hedder Be u."

"Jeg har min lille duft-diffuser i min van, som jeg bruger hver morgen og aften. Jeg bruger den både til at stimulere sanserne, men også til at bibeholde den gode duft i bilen. Jeg bruger pebermynteolie om morgenen, der virker opkvikkende, og lavendel om aften, der skaber en rolig stemning.”