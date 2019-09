Comosøen er for alvor blevet berømt, efter at kendte som George Clooney og Richard Branson har bosat sig ved den. Siden 2006 er turismen dermed eksploderet – og det er let at forstå hvorfor. Comosøen er vanvittigt smuk og leder tankerne hen på gammel romantik og storhedstid. De smukkeste villaer ligger ud til vandkanten, mens små riva-træbåde sejler let og elegant over det glinsende vand.



Michelinmiddag

På hotellet Il Sereno i byen Torno kan de prale af at have en restaurant med en michelinstjerne – og med god grund. Der er fire forskellige menuer at vælge imellem, blandt andet en klassisk italiensk menu og en vegetarmenu. Du kan også vælge a la carte. Fire valgfrie retter koster ca. 700 kroner og inkluderer også en masse små appetizere til at starte med. Restaurantens forretter omfatter blandt andet asparges med mango, og hovedretterne hummerhale med kokos. En menu inklusive en flaske kvalitetsvin og vand koster fra 2.000 kroner for to personer.

Italiensk charme

Spis hyggeligt og autentisk på Vapore, der også ligger i Torno. Restauranten har de mest charmerende tjenere, og menukortet byder på alt fra mozzarella med parmaskinke til pasta med anderagout og røget ost og naturligvis klassisk tiramisu til dessert. Når solen skinner, kan du sidde på terrassen og nyde udsigten ud over vandet. Torno er en lille by, og der er ikke meget at lave, men stemningen er hyggelig, og bevæger du dig lidt væk fra havnen, finder du et uforstyrret sted, hvor du (nogenlunde i fred) kan sidde og nyde solnedgangen over vandet.

Livlig by

Byen Bellagio bliver kaldt Comosøens ukronede dronning. Den består af de fineste gamle huse og en masse små stræder og gyder. Byen har en forholdsvis stor havnefront, hvor du kan hoppe af og på fra de forskellige færger, der sejler imellem Comosøens mange småbyer. Forbered dig på, at der er meget turistet, og det er en god idé at gå små 10 minutter væk fra havnepromenaden og finde restauranten La Punta, hvis du skal spise frokost eller middag. Den ligger på spidsen ved en lille havn og serverer skøn, klassisk italiensk mad med frisk fisk fra søen.