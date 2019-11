Oplev

“Jeg elsker at besøge museet Legion of Honor for at se deres samlinger og gå en tur på slotspladsen – det neoklassicistiske franske design føles så uvant i Californien. Det er også værd at notere sig, at San Francisco Museum of Modern Art blev udvidet i forbindelse med en renovering for et par år siden og nu har flere både indendørs- og udendørsgallerier og dermed endnu mere fantastisk moderne kunst at se. Er museer og gallerier ikke lige noget for dig, så besøg the Conservatory of Flowers i Golden Gate Park. Her er en smuk samling af sjældne og truede blomsterarter, planter og løv fra hele verden.

Tag bagefter gennem byen til the Ferry Building, hvor du kan slentre rundt og nyde synet og duftene. Tre dage om ugen er der Farmers Market, men på ugens resterende dage er der stadigvæk masser af fantastiske handlende at ose rundt blandt, for eksempel Cowgirl Creamery, hvor du kan smage på oste fra hele USA og Europa.”

Udflugt

“Vandrestierne ved the Marin Headlands ligger kun omkring en 25 minutter lang køretur fra centrum over the Golden Gate Bridge. Jeg vil klart anbefale at udforske klipperne og at gøre stranden med det sorte sand i Sausalito til vendepunktet for din hike. Den er smuk og afsiddesliggende.”