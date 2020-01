Et besøg i Singapore kan også være et springbræt til at opleve andre fortryllende destinationer. På bare få timer kan du flyve med Singapore Airlines til Bali i det indonesiske øhav og Queensland i Australien. Bon voyage.





Bali

Tropisk regnskov, endeløse rismarker, turkisblåt vand og eventyrlige templer. Den indonesiske ø Bali emmer af skønhed og spiritualitet og er derfor kendt for yoga- og meditationsrejser. Balineserne er et meget religiøst folkefærd og tror på, at der er ånder i alt levende såvel som materielt. Åndeceremonier er derfor en helt normalt del af dagligdagen og udføres for alt fra en ny scooter til et køleskab, og mange mænd bærer hvide stofhalskæder med deres børns navlestreng, indtil kæden falder af. Ritualerne gennemsyrer alt. Det giver anledning til en helt exceptionel rejse ind i en fascinerende kultur, som er noget mere holistisk end den traditionelle nordiske.

Uanset om du vælger at rejse rundt eller blive i én by, må du ikke gå glip af det spirituelle epicenter Ubud, hvor endeløse rismarker, templer og lotus-damme ligger side-om-side. Oplev også den traditionelle balinesiske Kecak-dans i Junjungans tempel, hvor århundreders stolte traditioner møder nutiden. Hvis du er yogafan, eller blot ønsker at gå på opdagelse i traditionen, er The Yoga Barn et absolut must. Stedet tilbyder op til 15 hold om dagen, som også omfatter meditation, og de arrangerer også retreats, events og filmaftener. Et hold koster omkring 15 kroner, så brug lejligheden til at dykke ned i de fantastiske omgivelser – og dig selv.

Besøg Bali i højsæsonen mellem april og oktober, og undgå regntiden.