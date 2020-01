Sådan pakker du til din næste ferie

En lang flyvetur kan føre de dig mest fantastiske steder hen, men jo flere timer i luften, desto større chance for jetlag, som kan mærkes i kroppen og ses på huden. Heldigvis kan generne mindskes med disse råd.

1. Bad

Et langt, varmt bad efter flyveturen løsner op for anspændte muskler og giver mulighed for at rense ansigtshuden

Radiance foaming cream, Sisley hos Boozt.com 765 kr.

2. Væske

Undgå dehydrering ved at bytte kaffen ud med rigeligt vand – både under og efter flyveturen.

Water bottle, Bkr hos Yogaudstyr.dk 245 kr.

3. Massér

Dæmp hævelser i ansigtet med blid massage fra en jaderulle. Fordel eventuelt et par dråber olie på huden inden – det giver ekstra glød.

Jaderulle, Naturlig Smuk 399 kr. // 8-flower golden nectar, Darphin hos askepot-klinik.dk 1.669 kr.

4. Opfrisk

Afhjælp trætte øjne med kolde eye patches.

Cooling water eye patches, Milk Makeup hos Sephora.dk 190 kr.

5. Afspænd

Er ryggen øm efter mange timer i flysædet, så læg dig på gulvet eller sengen med en massagebold under ryggen i 10 minutters tid.

Eco rubber balls, Amazing Space 180 kr.

6. Sov

Sov igennem med en sovemaske, som holder al lys ude.

Silk sleep mask, The Beauty Sleeper ca. 850 kr.

7. Fugt

Luften i flykabinen udtørrer huden. Læg derfor en fugtende maske, så snart du er fremme på hotellet.

Jet lag mask, Summer Fridays hos Magasin.dk 355 kr.





