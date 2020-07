Hvad køber du om sommeren?

“Film til mit Polaroid-kamera. Hele min verden er bygget op digitalt, så om sommeren holder jeg af at skyde billeder, der kommer på print. En stor del af mit arbejde er at tage billeder på min mobil, og derfor føles kontrasten mellem dem og de printede billeder så ekstraordinær. Det skaber en anden værdi for mig først at gå og vente på, at billederne kommer fra fremkaldelse, og så at kunne sidde med dem i hånden og genkalde mig minderne.”

Hvad går du efter, når du planlægger sommer?

“Maden og strandene. Et lille trick er at gå på Instagram og via geotags tjekke de forskellige steder ud. Vi har nok alle prøvet det der med at se en krystalblå og mennesketom strand på et rejsebureaus hjemmeside, og så ser den helt anderledes ud, når man kommer frem. Derfor foretrækker jeg at bruge almindelige menneskers billeder i min research. Det hjælper mig både til at finde de små spiseperler og på forhånd fornemme stemningen, så jeg ved, hvad jeg skal pakke i kufferten.”