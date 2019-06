TV for surfere’, kalder de lokale surfinstruktører Anchor Point, der ligger en kort gåtur nord for byen og er kendt som et af Marokkos bedste surfsteder. Hvis du ikke er erfaren nok til at give dig i kast med de ofte meterhøje bølger, kan du slå dig ned på klipperne. Her samles folk hver eftermiddag, når bølgerne er på deres højeste, for at drikke dåseøl og betragte de erfarne surfere zigzagge hen over havoverfladen.

Butikshotel World of Waves

Butikhotellet World of Waves ligger på stranden i Taghazout og har også en restaurant, en surfskole og et yogastudie. Det ligger på tagterrassen med udsigt over havet, og hver dag ved solopgang og solnedgang guider de erfarne yogainstruktører surfere med ømme muskler gennem timelange vinyasa- og yin-yoga-sessioner. Restauranten har lige fået alkoholbevilling, hvilket kun har gjort den mere populær i ellers stort set tørlagte Taghazout, og den serverer en blanding af marokkanske klassikere som tagine og vestlige favoritter.

Du kan besøge World og Waves website her.