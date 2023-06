Turen går til Oxford: En smuk og eventyrlig by

Har du overhovedet været i Oxford, hvis du ikke har prøvet punting? Spørger du en person fra Oxford, vil svaret helt klart være 'nej' – og vi er ret enige. Punting er en klassisk Oxford-oplevelse, som har eksisteret siden 1880'erne.

Med hvad er det lige punting går ud på? Det er egentlig ret simpelt: En punt er en fladbundet båd, og punting er handlingen hvor båden driver langs vandet ved hjælp af en lang pind, som bruges til at skubbe til bunden af floden. Går du en tur langs River Cherwell (en biflod til Themsen) på en solskinsdag, vil du bemærke, at floden er fyldt med mennesker, der sejler rundt i punts.

Det er en idyllisk fornøjelse og en fantastisk måde at få adgang til smuk udsigt over den historiske by og det omkringliggende landskab. Du vælger selv, om du vil have en guide med på turen som styrer båden, eller om du har mod på selv at kaste dig ud i at agere kaptajn – vi anbefaler helt klart, at du vælger en guide. Du skal ikke lade dig narre af, hvor nemt det ser ud for en guide at styre båden – vi var vidne til flere turister, der havde valgte en sejltur uden guide, og lad os bare sige det sådan her: Det så ikke ligefrem afslappende ud.

Der er typisk plads til fire eller seks personer i en punt og en sejltur med guide koster omkring £24.