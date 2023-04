Sådan forbereder du dig på 3 måneder i autocamper

Forfatter: Katrine Binné

Min familie og jeg har nu været på farten i over en uge – otte dage i en autocamper i snestorm, forårssol og alt derimellem. Vi har været i Østrig og kørt fra Salzburg til Villach nær den slovenske grænse med stop i alperne. En alsidig tur, der har lært os en ting eller ti.

Vi bor småt, sover alle i samme seng (bagenden af bilen kan laves om til én stor seng), kaffen bliver brygget i gryde over gasblus, og jeg havde forventet, vi havde revet hovederne af hinanden allerede nu, men det er ikke sket. Kun næsten.

Som du kunne læse her, er det helt nyt for os at rejse rundt i autocamper. Før vi tog afsted, søgte jeg derfor nettet tyndt for at forberede mig på alt lige fra pakkeliste til ruteplanlægning. Det meste, jeg kunne finde, var målrettet en lidt anden målgruppe, end mig, og jeg savnede en god gammeldags blog eller Instagram-profil at spejle mig i.

Den fandt jeg aldrig, så nu laver jeg den selv her på Costume.dk. Måske det kan hjælpe dig, der drømmer om at rejse ud, og her får du de tre bedste tips til campingferien, jeg selv godt kunne have brugt, inden vi tog afsted.