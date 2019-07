Sådan skaber du et netværk, du kan bruge i din karriere

Kom ud og mød mennesker

Selvom det kan virke angstprovokerende, kan det gavne dig meget at møde folk fysisk, hvorfor du så vidt muligt bør deltage i morgenmøder, arrangementer og lignende. Husk, at det ikke er nok at møde op – du skal snakke med folk. Louise Theils bedste råd er, at du skal stille spørgsmål i stedet for at snakke om dig selv, og være målrettet med, hvad du vil vide. Tænk det som et mini-interview.

Selvom det er svært, er du nødt til at øve dig, for det man øver sig på, bliver man bedre til. Forbered dig også på, at du kommer til at få nogle nej'er. Tag dem med et smil og bliv klogere af dem!