Seks erotiske anbefalinger til en hot sommer

Emma Lind (aka. Ulla Hinge Thomsen) er forfatteren bag denne erotiske roman, som du kan lytte til eller læse som e-bog. Her møder du to veninder i 30'erne, der ønsker det bedste for hinanden.

10 Ting Du Ikke Tør er en roman om at udvide sine grænser, at lytte til sin krop og om at udforske et hidtil unkendt, kinky København – og den er baseret på en grundig omgang research. Forfatteren har nemlig selv været ude og undersøge de erotiske miljøer i København.