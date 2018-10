Skoleelev overtager Costumes chefredaktørs stol

Hvilke temaer vil du gerne læse om?

“Jeg synes, at det er sjovest at læse om trends. Men samtidig kan jeg også godt lide, at der er noget som ikke er mode, som for eksempel temaet om pigeliv. Og så er det særlig sjovt, når det er aktuelt, som her med FN’s pigedag.”

Du har lige bladret Costume 11 igennem. Hvad lagde du særligt mærke til?

“Trendsiderne med jakker er dem, jeg bedst kan huske. Det er nok fordi, jeg går op i tøj, og fordi det lige nu er sæson for jakker. Det var fedt, at der var så mange forskellige typer overtøj. Både plys, læder, trenchcoats og uldfrakker. Og så lagde jeg selvfølgelig mærke til artiklen, hvor jeg selv er med.”

Hvis du havde været chefredaktør på det her magasin, er der så noget, du ville have gjort anderledes?

“Jeg synes, at der på nogle af siderne er for meget tekst og for lidt billeder. Jeg kan bedst lide, når der både er det ene og det andet, fordi det bliver nemmere at gå til. Så det ville jeg nok lave om, hvis jeg bestemte.”