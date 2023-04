3 sandwiches du skal prøve lige nu

Den nye: Doomsday Deli

En spritny sandwichbiks er åbnet i hjertet af Nørrebro. Det er to gutter fra Australien, som er skaberne bag det nye spisested, og vi har ventet i spænding på, at de ville åbne dørene op for gæster – og det skete 1. april 2023. Uderover lækre sandwiches kan du også nyde øl fra tap og naturvin i deres hyggelige lille cafe. De nyligt renoverede lokaler er skabt til at du kan slappe af og nyde din mad og drikke.

Hvor: Guldbergsgade 10, 2200 København N