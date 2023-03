Oplevelse: Magisk mad på Møns Klint

Villa Hunos restaurant ligger ved en smuk sø (ja, du kan bade i den) på Møns Klint, og i køkkenet tryller Rasmus Møller Nielsen, der flere gange er nomineret til Årets Kok, lokale råvarer om til en menu, der nærmer sig én af de bedste spiseoplevelser meget længe for Costumes udsendte. Og vinen...jamen altså. Naturvin, som jeg aldrig ville have gættet, var naturvin – og her skal det forstås som noget yderst positivt. Orker (eller kan) du ikke køre hjem efter menuen, kan det sagtens betale sig at overnatte i et af de seks lækre værelser, der ligger i samme store træhus som restauranten.

Signaturmenuen med tilhørende vin koster 1.300 kroner per person. Overnatningen fra ca. 1.400 kroner for et værelse for to personer. Book din oplevelse lige her.