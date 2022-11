To Sultne Piger anbefaler: "En hidden gem i BMO gamet"

Vi er vilde med to sultne pigers måde at tilgå restaurations-verdenen på, og hvem vil ikke gerne have en anbefaling fra to de sultne sjæle selv?. Det vil vi, så vi har spurgt dem om nogle af vores egne favorit-spiser - i denne uge den eviggyldige Bolle med ost - BMO blandt kendere:

"Københavnerspisen over dem alle, morgenstundens lille carb-wonder, gal der er mange gode bud. Umiddelbart har vores nummer 1 alle dage været Junos. De har ikke skuffet på hverken bollesmag, krumme eller (vigtigst) gavmildhed på god ost.

Men en lille 'hidden gem' i BMO gamet er (måske) Riccos, hvor du får en gigantisk mursten af en hjemmebagt bolle (ikke surdej dog, men what gives) og slices af 'not the best but' OK Riberhus-stil skiveost til under 30 kroner. Det er fandme en sjældenhed nu til dags. Sådan er det i hvert fald nede i Istedgade, skal ikke kunne sige hvordan de gør det ude på Amager.

Rondo og Benji på Nørrebro holder begge, og Bukas salt/peber stykke kan virkelig noget spændende (med ligegyldig ost dog)."

Husk at følge pigernes instagram for flere gode tips🔥: tosultnepiger