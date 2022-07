Hvorfor elsker du at komme her?

"Vi er i Gammel Skagen nogle gange om året, fordi mine forældre har sommerhus her, men det er allerskønnest om sommeren – dog ikke i uge 29, den undgår vi altid. Der er noget rart ved at vende tilbage til det samme sted – særligt når man har børn. Når vi kommer til Skagen, skal vi ikke bruge tid på at tilpasse os. Vi kender de gode restauranter og fiskebutikker, og børnene har allerede så mange minder deroppefra. Derudover elsker jeg, at Skagen lever. Her er selvfølgelig mest gang i den om sommeren, men det er ikke en kulisseby som mange andre feriesteder. Selv om vinteren er mange restauranter, og butikker åbne.”

Hvor spiser du, når du er i Skagen?

"Jeg spiser altid så meget skaldyr og fisk som muligt. En meunierestegt rødspætte er et must, og så bestiller vi som minimum skaldyrsfad én gang. Gammel Skagen og Skagen er fyldt med gode, gamle steder som Ruths Hotel og Brøndums Hotel (hvor man især skal tage kagerne), men der er også kommet nogle nye, spændende steder i Skagen. Blandt andet elsker vi vinbaren Sømærket i Gammel Skagen, det lækre spisested og surdejsbageri Baghaven og selvfølgelig også restauranten Blink helt ude ved Grenen, som serverer vildt lækker mad og naturvin.”

ADRESSER:

Ruths Hotel, Hans Ruths Vej 1, 9990 Skagen

Læs mere her.

Brøndums Hotel, Anchersvej 3, 9990 Skagen

Læs mere her.

Sømærket, Jeckelsvej 6, 9990 Gamle Skagen

Læs mere her.

Baghaven, Markvej 4, 9990 Skagen

Læs mere her.

Blink, Fyrvej 36, 9990 Skagen

Læs mere her.