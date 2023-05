Weekendtip: Disse 4 restauranter tilbyder drikkevarer ad libitum

Denne anbefaling går ud til festlige folk landet rundt. Det er nemlig både muligt at besøge Det Glade Vanvid i Aarhus, Randers, Aalborg, København, Viborg og Odense.

Vi har før anbefalet Det Glade Vanvid for deres sansevækkende menu. De kører et fast koncept, hvor du betaler ét beløb for en sammensat menu inklusiv drikkevarer! Menuen koster 499-699 kroner afhængig af, hvilken dag du kommer – vinen skænker du selv i baren.

Det er et oplagt sted at starte sin aften men fungerer nok knap så godt til spontane aftener – der skal nemlig bookes bord i rimelig god tid, hvis du vil sikre dig en plads på den populære restaurant.

DET GLADE VANVID

Læderstræde 3

1201 København