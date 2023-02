Var du også helt opslugt af ”Mig før dig”? Så skal du læse Jojo Moyes’ nye bog

I dine sko

I Jojo Moyes’ nye bog ”I dine sko” møder vi de to kvinder, Sam og Nisha. To kvinder, der umiddelbart ikke har meget tilfælles – et faktum, der for de modeinteresserede også bliver tydeligt, når man kigger på indholdet i deres tasker. I Nishas Marc Jakobs-taske ligger et par custom made Loubouttin-stiletter og en Chanel-jakke, mens Sams fake Marc Jakobs i kunstlæder indeholder et par udtrådte sko og en masse syntetisk tøj.

Og hvad skal vi så bruge den viden til? Det er her, bogens handling virkelig tager fart – de to kvinder får nemlig forbyttet deres tasker i et træningscenter, og pludselig bliver deres skæbner flettet sammen. Sam og Nisha har nemlig mere til fælles, end hvad taskeindholdet udstråler. Og snart handler bogen om venskaber, søstersolidaritet og modet til at stå op for sig selv.