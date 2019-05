Hovedstaden bliver forvandlet til et designmekka under festivalen 3 Days of Design, der løber fra torsdag 23. maj til og med lørdag 25. maj.

Festivalen giver dig mulighed for at gå på opdagelse i det bedste inden for dansk design og møde designerne bag, men her er også masser af spændende oplevelser til dig, der er knap så design-interesseret.

Her giver vi vores anbefalinger til åbne events, du bør lægge vejen forbi under 3 Days of Design.