3 gode grunde til at hænge dit TV op

Du sparer plads

Hænger du dit fjernsyn op på, vil du blive fri for at skulle bruge plads på et TV-møbel eller optage plads i en reol eller lignende. Det frigiver selvsagt en del plads i dagligstuen til andre ting. Det kan fx. Være en lækker stol eller en smuk plante.

Med Samsung QLED 8K fjernsynets slanke design, vil fjernsynet ikke stikke meget ud fra væggen. Samtidig gør One Invisible Connection det muligt at gemme dine tilsluttede enheder væk ved at koble dem til One Connect Box, så det hele bliver samlet i bare et kabel.