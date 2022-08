9 inspirerende boligprofiler du skal følge på Instagram

Det kan være en stor jungle at navigere rundt på instagram, hvor inspirationen synes at være uendelig. Er du vild med unikke boliger, smukke objekter, vintage fund og en indretning, der er en hel del ud over det sædvanlige, har vi klikket os frem til 9 profiler, som du bør tjekke ud (og også bør følge) på Instagram. Fra 1960'ernes retro til de farverige 80'ere, case study houses og rendyrket minimalisme – uanset stil garanterer vi dig masser af inspiration og plads til de helt vilde boligdrømme.