Hvad har du senest brugt max. 1.000 kroner på til dit hjem?

"Det er en Jacob Holdt plakat fra Galleri V1. Jeg elsker kunst og finder meget inspiration her. Jacob Holdt gjorde et kæmpe indtryk på, da jeg var så heldig at opleve ham fortælle om sin bog Amerikanske billeder til et foredrag, da jeg gik i folkeskole. Siden har jeg fulgt hans arbejde. Plakaten taler sig ret godt ind i tiden, vi er i lige nu, hvor vi har været i et mærkelig limbo, fordi Corona har sat verden på pause – på godt og på ondt. Det gode er, at det måske har fået mange til at reflektere over tilværelsen, og så har det givet plads til at blandt andet Black Lives Matter har fået vigtig taletid. Det er en sag, vi alle skal kæmpe for, og måske især dem, der ikke selv oplever racisme. Vi har fået tid til at suge viden til os, hvilket kan skabe gode samtaler om emnet, og hvilket forhåbentlig kan rykke grænser. Derudover går al profit fra hver solgte kopi til The Ubuntu House, som er et dialog og healing center for minoriteter i København.”

Hvad er det bedste fund i dit hjem?

"Al min kunst i dens pragt – og så måske mine lysestager og vase fra Reflections Copenhagen. Når solen står ind på dem, ændres farverne, og så reflekterer de på vores vægge i smukke psykedeliske regnbuer. Det kan noget.”

Hvad er dit bedste indretningstip?

"Det har jeg slet ikke. Så skulle det måske være at købe en ting ad gangen. Så køber man ikke for mange ting samme sted, og sådan undgår man et hjem, der ligner alle de andre på Instagram.”