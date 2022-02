Hvad er dit bedste indretningstip?

"Mit bedste indretningstip er at mikse nyt og gammelt. Kontrasterne mellem det nye og gamle, synes jeg, bidrager til at skabe et varmt og personligt hjem med masser af sjæl, hvor man får lyst til at gå på opdagelse. Køb møbler og lamper i god kvalitet og klassisk design – gerne brugt. Gå på jagt efter vaser, plakater, puder, lysestager, tæpper og andet nips for at give personlighed og følge nogle af tidens trends.”

Hvad er det bedste fund i dit hjem?

"Mit bedste fund i lejligheden må være vores spisebord i marmor, som jeg fandt til en tredjedel af prisen. Jeg elsker at dække bord med fint service, som er et miks af forskellige stel, glas og farver. Jeg synes, at bordpladen i marmor er en perfekt baggrund, nærmest uanset hvilken stil man har lyst til fra gang til gang.”