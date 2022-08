Hjemme hos Barbara Egholm

Hvad er dit bedste indretningstip?

Følg din mavefornemmelse, og tænk over at skabe en rød tråd igennem hjemmet. Det er vigtigere at følge din egen fornemmelse end udelukkende at kigge på tidens trends. Giv dig god tid til at finde ud af, hvad du kan lide. Det kan være, du bliver nødt til at afprøve forskellige ting, og det er helt fint, for på den måde kan du nemmere guide dig ind på, hvad der passer til dig. Oftest vil man gerne sætte sig selv i boks der enten er legende og farverig eller minimalistisk og rolig, men man kan altså sagtens være begge dele på en gang.