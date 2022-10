Hjemme hos kunstner Anne Aarsland

Hvad er dit bedste indretningstip?

Man skal ikke undervurdere betydningen af at omgive sig med skønne ting. Det har direkte betydning for ens velvære. Det vil sige kun ting, der har et smukt design, en skøn patina eller en god historie. Fyld dit hjem med kunst, der giver dig glæde og gør dig nysgerrig. Fjern alt, der tynger dig, alt der er grimt. Så hellere undvære selvom det eventuelt har en praktisk funktion.

Hvad er det bedste fund i dit hjem?

Jeg købte for mange år siden en Togo sofa fra Ligne Roset på DBA. Tror jeg gav et par tusinde kroner for den, højst. Hele familien elsker den, men det kan efterhånden desværre også ses - den trænger til nyt betræk.